10 января 2026 в 09:31

Стало известно количество попыток США провести санкции против России

В 2025 году конгрессмены США 11 раз пытались провести антироссийские санкции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году в конгресс США было подано 11 законодательных инициатив, направленных на усиление антироссийских санкций или ужесточение политики Вашингтона в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости. Среди них — несколько особенно радикальных проектов.

По информации издания, сенат зарегистрировал пять инициатив, которые предусматривают расширение ограничений против российских финансовых институтов, энергетического сектора, оборонных предприятий и государственных служащих. Например, 1 апреля сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли законопроект о 500% пошлине на товары из России и стран, закупающих российские нефтепродукты и уран, а также о запрете экспорта энергоресурсов из США в Россию.

Законопроект, поддержанный 84 сенаторами, имел все шансы на одобрение верхней палатой, но его обсуждение так и не было проведено из-за позиции президента США Дональда Трампа. Он стремился сохранить за собой исключительное право на принятие окончательных решений по санкциям против России.

В сентябре и октябре сенат вынес на рассмотрение два законопроекта, предлагающих признать Россию государством, поддерживающим терроризм. В случае принятия этих инициатив будут введены дополнительные санкции, такие как усиленный экспортный контроль над товарами двойного назначения, запрет на помощь и продажу оружия, а также финансовые ограничения против российских компаний.

Ранее сенатор Грэм сообщил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против России. Он также выразил уверенность, что документ будет принят в начале следующей недели.

США
конгресс
санкции
Россия
