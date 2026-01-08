Президент США Дональд Трамп поддержал решение конгресса о введении новых санкций против России, заявил сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм в соцсети X. Он выразил надежду на скорое принятие этого законопроекта.

После состоявшейся сегодня очень продуктивной встречи по нескольким вопросам президент Трамп дал зеленый свет в отношении двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым я работал в течение многих месяцев <…>. Я с нетерпением жду того, что обе партии активно проголосуют [за законопроект], надеюсь, это произойдет в начале следующей недели, — сказано в публикации.

Сенатор убежден, что данный документ усилит влияние США на крупных торговых партнеров России. Целью является оказание давления на страны, продолжающие закупать российские энергоносители, отметил он.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер рассказал, что санкции спасли Россию от западной агрессии и подтолкнули ее к более независимой политике. По его словам, сейчас у президента РФ Владимира Путина есть своеобразный «санкционный щит», который защищает страну.