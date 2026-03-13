Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:09

Посол России в Британии заявил о скором поражении Украины

Келин заявил, что Украина контролирует лишь 10% территории Донбасса

Военнослужащий ВСУ
Украина неуклонно движется к своему поражению, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNBC. По его словам, под контролем Киева в Донбассе остается лишь 10% территории.

Ситуация на Украине такова, что она неуклонно движется к поражению. На повестке дня сейчас около 10% территории Донбасса, которые находятся не под нашим контролем, не более того, — сказал дипломат.

10 марта президент России Владимир Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным сообщил, что за полгода подконтрольная Киеву часть республики сократилась с 25% до 17%. Также лидер РФ отмечал, что ВСУ нанесли колоссальный ущерб ДНР за последние годы, но регион восстанавливается и развивается довольно быстрыми темпами.

После этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что работа по правовой интеграции новых регионов в состав России практически завершилась. По ее словам, субъекты живут по единому законодательству страны. Сейчас, как отметила Кузнецова, в Донбассе будут открывать новые спортивные центры и проводить соревнования.

