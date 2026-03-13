Моргенштерн ограничил гастроли из-за мании преследования

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию частных выступлений, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной такого поведения стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков, пишут авторы.

По информации источника, теперь музыкант готов выступать только на территории трех стран: Испании, США и Кипра. От поездок в другие государства он отказывается из-за страха перед российскими правоохранителями. Алишер опасается, что его могут арестовать и вернуть в Россию, где в отношении него возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, а сам он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Рэпер убежден, что риски слишком велики, и постоянно находится в состоянии тревоги, пишет канал. В связи с этим он крайне избирательно подходит к выбору заказчиков, а в случае успешных переговоров требует не разглашать локацию предстоящего концерта заранее.

По информации Mash, на апрель 2026 года Моргенштерн готов выступать исключительно на частных мероприятиях, причем его гонорар стартует от $150 тыс. (11,8 млн рублей). Однако организаторам придется пройти строгую проверку: потенциальный заказчик обязан предоставить полную информацию о себе и источнике заказа, а также согласиться на все условия безопасности, выдвигаемые артистом.

До этого Моргенштерн сообщал о переносе выступлений в США из-за проблем с получением визы. Он опубликовал официальный документ консульства США с отказом, рекомендующим обращаться за разъяснениями в посольство в Варшаве.