01 сентября 2025 в 12:05

Концерты Моргенштерна в США сорвались из-за визы

Моргенштерн сообщил о переносе концертов в США из-за трудностей с визой

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил о переносе концертов в США. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он объяснил это трудностями с получением визы.

Артист поделился документом, который подтверждает, что американское консульство отказало ему в получении документов. В бумаге указано, что для большей информации ему необходимо обратиться в посольство США в Варшаве.

Сам рэпер назвал причину смешной, отметив, что концерты переносятся. Моргенштерн пообещал сообщить даты чуть позднее. Причину отказа в выдаче визы он не раскрыл.

Концерт рэпера в Чикаго должен был пройти 6 сентября. После этого ожидалось выступление Моргенштерна в Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Ранее стало известно, что рэпер должен выступить на дне рождения собаки за 13 млн рублей. Оказалось, что после отмены крупного концерта в Азии музыкант начал брать любые заказы. На мероприятие, по данным источника, пригласили 20 собачек-гостей вместе с хозяевами, а рэперу заказали 10 треков.

Моргенштерн
рэперы
США
концерты
