Составлен список артистов, с которыми происходили инциденты на сцене

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) увезли в больницу прямо с концерта в Риге. С кем еще из артистов происходили инциденты на сцене?

Что случилось с Монеточкой

Монеточка рассказала, что начала задыхаться на сцене во время выступления. По ее словам, у нее начался отек Квинке. Это произошло в воскресенье, 9 ноября.

Она отметила, что врачи дали ей лекарства и сделали уколы и сейчас она «нормально дышит», но пока «плохо соображает». Также певица призналась, что останавливать концерты «очень неприятно», и выразила надежду, что такого больше не случится.

Telegram-канал Mash уточнил, что Гырдымовой запретили выступать в ближайшие дни, прописав покой и наблюдение. По мнению медиков, реакция может повториться в самой тяжелой форме, вплоть до летального исхода. При этом отмечается, что Монеточка и ее команда уже готовятся выступать в Таллине, чтобы не терять деньги.

С кем из артистов происходили инциденты на сцене

В октябре во Владивостоке прошел концерт Григория Лепса, на котором певец, по версии зрителей, мог быть в нетрезвом состоянии, курил и нецензурно выражался. Часть гостей ушла, не дождавшись окончания шоу, и захотела вернуть деньги за билеты. Источник сообщал, что после того выступления Лепс попал в больницу с отравлением.

В апреле этого года поп-король Филипп Киркоров обжег руки во время выступления в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Певец пытался эффектно появиться на сцене, но ситуация вышла из-под контроля. Киркоров стоял на подвесной «качели», которая спускала его вниз на сцену. За спиной у исполнителя работал фейерверк. Музыкант, согласно задумке, должен был эффектно спуститься на фоне вырывающихся искр. Но ему, по непонятным причинам, пришлось «контролировать» огонь руками. Со стороны показалось, что у Киркорова буквально горит куртка. При этом танцевальная группа находилась внизу и не придала инциденту значения.

В январе этого года рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) упал на зрителей во время выступления в Куршевеле. На распространенных в Сети кадрах видно, что исполнитель поет на мероприятии с бокалом и сигаретой в руках. В какой-то момент Моргенштерн теряет равновесие и падает. Затем слушатели подбегают к артисту, чтобы помочь ему подняться.

В октябре 2021 года лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал Ельцин Центр во время фестиваля Ural Music Night .

«Вот что хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут борзые, тупорылые. Я болею за то, чтобы их здесь не было. Вот этих тупорылых, которые либеральные такие. Кстати, привет Ельцин Центру. Мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой», — заявил Самойлов со сцены.

В другой части речи музыкант оскорбительно отозвался о представителях ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

А в июле закончился скандалом концерт в честь Дня рыбака в Мурманске, на котором тоже выступал Самойлов. Тогда исполнитель обратился к публике с призывом помнить о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Заметив мужчину, покидающего концерт после его слов, музыкант разозлился и осыпал того всевозможными оскорблениями, в том числе и «либерастом».

В июле 2024 года инцидент произошел на концерте Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске, куда она прибыла по случаю Дню металлурга. На опубликованных местными жителями видео с концерта Глюкоза вела себя неадекватно. В роликах слышно, что артистка матерится, не попадает в ноты и трогает себя за интимные места. Многие предположили, что Чистякова-Ионова была в состоянии алкогольного опьянения.

