«Делали вид»: в Швейцарии раскрыли, как лидеры ЕС загнали себя в тупик

«Делали вид»: в Швейцарии раскрыли, как лидеры ЕС загнали себя в тупик Депутат Меттан: европейские лидеры загнали свои страны в смертельный тупик

Европейские лидеры оказались в ловушке собственной ошибочной политики в отношении Украины, что, в свою очередь, привело их народ к смертельному тупику, заявил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат парламента Женевы Ги Меттан. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что после госпереворота в Киеве в 2014 году европейские элиты рассчитывали на безнаказанную поддержку украинских националистических сил, включая период обстрелов Донбасса.

Как признали [экс-канцлер ФРГ] Ангела Меркель и [бывший президент Франции] Франсуа Олланд, они делали вид, что соблюдают минские соглашения, чтобы лучше скрыть перевооружение Украины и ее планы по возвращению под свой контроль Донецка и Луганска с помощью насилия, а не дипломатии, — сказал он.

Тем временем американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что Запад не сможет навязать России свои условия по завершению конфликта на Украине. По словам специалиста, Москва не приемлет милитаристский курс Европы.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. В частности, глава правительства ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.