«Гарантирует постоянную войну»: в США сделали внезапное заявление о России Прогнозист Армстронг: Запад не сможет навязать России свои условия по Украине

Запад не сможет навязать России свои условия по завершению конфликта на Украине, сообщил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. По словам специалиста, Москва не приемлет милитаристский курс Европы.

Европа никогда не намерена добиваться мира или нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику. Это гарантирует постоянную войну. Именно поэтому Россия не примет мирный план, — отметил он.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Вашингтоном в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. В частности, глава правительства ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.