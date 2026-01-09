Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем Трамп заявил, что США в будущем будут помогать Украине на вторых ролях

США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники, передает газета The New York Times.

Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны и Соединенные Штаты, — сказал хозяин Белого дома.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что парижский саммит по Украине лишь приближает ее окончательный разгром. В жестком выступлении он обвинил Запад в сознательном затягивании конфликта, зная о неминуемом военном поражении Киева. По мнению отставного офицера, западные элиты осведомлены о катастрофической нехватке людских ресурсов у ВСУ, но продолжают политику поддержки, ведущую Украину к краху.

Также Дэвис заявил, что Россия занимает доминирующее положение в зоне спецоперации. Он отметил, что это правда, с которой не могут смириться союзники Украины в Европе. Однако им нужно смириться, что окончание конфликта на условиях Киева нереально.