Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 06:50

Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем

Трамп заявил, что США в будущем будут помогать Украине на вторых ролях

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники, передает газета The New York Times.

Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны и Соединенные Штаты, — сказал хозяин Белого дома.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что парижский саммит по Украине лишь приближает ее окончательный разгром. В жестком выступлении он обвинил Запад в сознательном затягивании конфликта, зная о неминуемом военном поражении Киева. По мнению отставного офицера, западные элиты осведомлены о катастрофической нехватке людских ресурсов у ВСУ, но продолжают политику поддержки, ведущую Украину к краху.

Также Дэвис заявил, что Россия занимает доминирующее положение в зоне спецоперации. Он отметил, что это правда, с которой не могут смириться союзники Украины в Европе. Однако им нужно смириться, что окончание конфликта на условиях Киева нереально.

Дональд Трамп
США
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 января: инфографика
Лукашенко ответил, может ли Белоруссия повторить судьбу Венесуэлы
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Россией за ночь
«Была месть»: Трамп раскрыл личные мотивы Рубио в операции против Венесуэлы
Львов в огне, крах рейнджеров ВСУ: новости СВО к утру 9 января
В США захотели перенести войну с наркотиками на сушу
Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам
«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине
Почти полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за ВСУ
Сотни тысяч россиян остались без воды после атаки ВСУ
Трамп озвучил решение по поводу новых санкций против России
В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением
Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем
С 2026 года диспансеризация в России будет проходить по новым правилам
Пять стран выступили против решения FIDE снять санкции со сборных России
Зачистка спецназа под Сумами, подбитые танки: успехи ВС РФ к утру 9 января
Трамп оценил желание Путина и Зеленского завершить конфликт
Трамп сообщил о начале выгрузки нефти с «Маринеры»
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.