30 декабря 2025 в 16:54

«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО

Бывший подполковник ВС США Дэвис: РФ занимает доминирующее положение в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО
Россия занимает доминирующее положение в зоне спецоперации, заявил в соцсети X подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис. Он отметил, что это правда, с которой не могут смириться союзники Украины в Европе. Бывший подполковник добавил, что окончание конфликта на условиях Киева нереально.

Россия занимает доминирующее военное положение, — написал Дэвис.

Ранее подполковник ВС США в отставке указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия России по урегулированию конфликта, даже если это будет угрожать его жизни. Он считает, что промедление в этом вопросе приведет к еще большим потерям.

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президенту США Дональду Трампу необходимо признать победу России в украинском кризисе. Он подчеркнул, что предполагаемый шаг станет самым важным для американского лидера.

При этом глава Белого дома ранее признал существенные территориальные утраты Украины. Он также сообщил, что Вашингтон вместе с Евросоюзом активно занимается детальной проработкой вопросов украинских гарантий безопасности.

