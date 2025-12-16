Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 02:34

Трамп признал территориальные потери Украины

Трамп признал, что Украина потеряла часть своей территории

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп признал, что Украина уже понесла значительные территориальные потери в результате конфликта. По его словам, которые транслировались на сайте Белого дома, Вашингтон также совместно с ЕС активно прорабатывает детали гарантий безопасности для Украины.

Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна, — заявил Трамп.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, указал, что прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.

Дональд Трамп
Украина
территории
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Десять человек стали жертвами крушения бизнес-джета на ангары в Мексике
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Один российский аэропорт стал недоступен
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы
«Привычки не умирают»: Лавров указал на особую наследственность Мерца
Фаза Луны сегодня, 16 декабря: отменяем свадьбы, сделки и встречи
Переводчица Зеленского назвала солдат НАТО и ЕС «трупами»
Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров
Стармер рассказал о последних шагах «коалиции желающих»
Турецкие истребители сбили БПЛА у границ страны
Ребенок блогера Аиши умер через час после появления на свет: что случилось
Крупная корональная дыра на Солнце приготовила Земле сюрприз
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.