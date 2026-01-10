Стала известна дата нового заседания СБ ООН по Украине Совбез ООН снова обсудит ситуацию на Украине 12 января

Совет Безопасности ООН включил в график на 12 января заседание по ситуации на Украине, что следует из расписания органа. Встреча в рамках повестки «поддержание мира и безопасности» начнется в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Заседание было инициировано украинской стороной после ударов по объектам энергетики страны. Глава МИД Украины Андрей Сибига в посте в соцсети Х отметил, что Киев потребует от ЕС принятия ответных мер.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, в ударе был задействован ракетный комплекс «Орешник».

Тем временем применение «Орешника» на Украине вызвало активное обсуждение среди читателей немецкой газеты Die Welt. Пользователи отметили, что эта атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы Запада в западной части Украины.