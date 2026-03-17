17 марта 2026 в 19:20

Политолог предрек Украине непростую участь при вступлении в ЕС

Политолог Корнилов: Украина будет десятилетиями ждать вступления в ЕС

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украине дали понять, что ее не ждут в Евросоюзе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, республика может повторить судьбу Турции, которая ждет вступления в ЕС больше 20 лет.

В ЕС не могут сказать Украине: «Мы вас никогда не примем». Точно так же, как не могут сказать это Турции, которая десятилетиями висит в статусе кандидата. Украине, по сути, уготована та же участь, — уверен эксперт.

При этом излишне оптимистичной риторики в отношении евроинтеграции Украины в Брюсселе теперь также избегают, считает Корнилов.

Раньше Европа отделывалась схемами вроде «ЕС лайт», ассоциациями и соглашениями. Но украинская сторона делала вид, что не понимает намеков, и начала нагло требовать: «Примите нас чуть ли не в следующем году!» Тогда в Брюсселе вынуждены были говорить откровеннее: «Не ждите вступления в ближайшие годы и даже десятилетия», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
