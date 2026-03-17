Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз Свириденко: Украина получила условия по финальным кластерам для вступления в ЕС

Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам <…> Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории, — подчеркнула Свириденко.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто на выступлении перед участниками Марша мира в Будапеште заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока Виктор Орбан остается премьер-министром Венгрии. Министр отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Киева.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта осудил угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Орбана. Он также подчеркнул, что в ЕС неприемлемо некорректное поведение в адрес лидеров стран-членов.