В ЕС начали сомневаться в адекватности Зеленского после угроз Орбану

Угрозы украинского президента Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану неадекватны, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. По его словам, которые приводит испанское агентство Europa Press, в ЕС не могут принять, когда кто-то обращается неадекватно к лидеру европейской страны.

У нас очень хорошие отношения с Украиной, особенно с Зеленским. Но, конечно, мы не можем принять, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается неадекватно к лидеру государства-члена ЕС, — отметил он.