24 апреля 2026 в 17:43

В ЕС не смогли назвать дату приема Украины в объединение

Кошта назвал прием Украины в ЕС длинным процессом без точной даты

Глава Европейского совета Антониу Кошта Глава Европейского совета Антониу Кошта Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Евросоюз не может назвать точную дату приема Украины, поскольку это очень длинный процесс, основанный на критериях и заслугах, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре. При этом, по словам политика, Брюссель верит в светлое будущее Украины, передает Reuters.

Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях. Но Украина добивается прогресса, и мы верим в ее светлое будущее, — сказал Кошта.

Ранее Bloomberg сообщал, что первый этап переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз может стартовать в ближайшие недели или месяцы. По информации источника, лидеры стран ЕС в ходе консультаций пришли к консенсусу о том, что Киев выполнил необходимые предварительные требования для перехода к данному этапу.

Прежде глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме прокомментировал перспективы вступления страны в Евросоюз и отверг альтернативы от западных партеров. Реакция министра последовала после появления в СМИ информации о том, что Германия и Франция планируют предложить Киеву «символические бонусы» вместо полноценного ускоренного членства.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

