В ЕС не смогли назвать дату приема Украины в объединение Кошта назвал прием Украины в ЕС длинным процессом без точной даты

Евросоюз не может назвать точную дату приема Украины, поскольку это очень длинный процесс, основанный на критериях и заслугах, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре. При этом, по словам политика, Брюссель верит в светлое будущее Украины, передает Reuters.

Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях. Но Украина добивается прогресса, и мы верим в ее светлое будущее, — сказал Кошта.

Ранее Bloomberg сообщал, что первый этап переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз может стартовать в ближайшие недели или месяцы. По информации источника, лидеры стран ЕС в ходе консультаций пришли к консенсусу о том, что Киев выполнил необходимые предварительные требования для перехода к данному этапу.

Прежде глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме прокомментировал перспективы вступления страны в Евросоюз и отверг альтернативы от западных партеров. Реакция министра последовала после появления в СМИ информации о том, что Германия и Франция планируют предложить Киеву «символические бонусы» вместо полноценного ускоренного членства.