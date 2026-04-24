Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:30

Стало известно, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Bloomberg: переговоры о вступлении Киева в ЕС могут начаться в ближайшие недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый этап переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз может стартовать в ближайшие недели или месяцы, сообщает Bloomberg. По информации источника, лидеры стран ЕС в ходе консультаций пришли к консенсусу о том, что Киев выполнил необходимые предварительные требования для перехода к данному этапу.

Лидеры Европейского союза сигнализировали о том, что предварительные условия для того, чтобы Украина вступила на первый этап процесса членства, сформированы. <...> На саммите в четверг на Кипре лидеры согласились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме прокомментировал перспективы вступления страны в Евросоюз и отверг альтернативы от западных партеров. Реакция министра последовала после появления в СМИ информации о том, что Германия и Франция планируют предложить Киеву «символические бонусы» вместо полноценного ускоренного членства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.

Европа
Украина
Евросоюз
переговоры
вступления
Самое популярное
Регионы

Мир

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.