Стало известно, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС Bloomberg: переговоры о вступлении Киева в ЕС могут начаться в ближайшие недели

Первый этап переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз может стартовать в ближайшие недели или месяцы, сообщает Bloomberg. По информации источника, лидеры стран ЕС в ходе консультаций пришли к консенсусу о том, что Киев выполнил необходимые предварительные требования для перехода к данному этапу.

Лидеры Европейского союза сигнализировали о том, что предварительные условия для того, чтобы Украина вступила на первый этап процесса членства, сформированы. <...> На саммите в четверг на Кипре лидеры согласились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме прокомментировал перспективы вступления страны в Евросоюз и отверг альтернативы от западных партеров. Реакция министра последовала после появления в СМИ информации о том, что Германия и Франция планируют предложить Киеву «символические бонусы» вместо полноценного ускоренного членства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.