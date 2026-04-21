21 апреля 2026 в 20:41

«Нам нужен список»: Зеленский устроил истерику из-за вступления в ЕС

Зеленский потребовал назвать дату вступления Украины в ЕС

Фото: anylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество, передает Buitenhof. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.

Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате, — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Также обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что Украине дали понять, что ее не ждут в Евросоюзе. По его словам, республика может повторить судьбу Турции, которая ждет вступления в ЕС больше 20 лет.

В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
