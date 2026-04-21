Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество, передает Buitenhof. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.

Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате, — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Также обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что Украине дали понять, что ее не ждут в Евросоюзе. По его словам, республика может повторить судьбу Турции, которая ждет вступления в ЕС больше 20 лет.