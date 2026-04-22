22 апреля 2026 в 13:16

Украина поставила ультиматум Европе

МИД Украины отверг символические бонусы от ЕС взамен членства в блоке

Андрей Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме прокомментировал перспективы вступления страны в Евросоюз и отверг альтернативы от западных партеров, сообщает издание «Страна.ua». Реакция министра последовала после появления в СМИ информации о том, что Германия и Франция планируют предложить Киеву «символические бонусы» вместо полноценного ускоренного членства.

Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция, — резюмировал Сибига.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.

При этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву передали условия для вступления в Евросоюз по последним трем переговорным кластерам. По ее словам, теперь у страны есть полный перечень требований, которые необходимо выполнить для членства в ЕС.

Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил: Украине дали понять, что ее не ждут в Евросоюзе. По его словам, республика может повторить судьбу Турции, которая ждет вступления в ЕС больше 20 лет.

