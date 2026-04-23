Глава МИД Греции намекнул на вступление одной страны в ЕС в 2027 году

23 апреля 2026 в 11:08

Глава МИД Греции Герапетритис: в ЕС может вступить одна страна в 2027 году

Йоргос Герапетритис Йоргос Герапетритис Фото: IMAGO/Giorgos Kontarinis/Eurok/Global Look Press
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис спрогнозировал, что как минимум одна страна может присоединиться к Европейскому союзу во второй половине 2027 года, когда Афины будут председательствовать в объединении, сообщает газета Politico. О каком именно государстве идет речь, дипломат не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме отверг альтернативы полноценному членству. Его реакция последовала после появления в СМИ информации о планах Германии и Франции предложить Киеву «символические бонусы» вместо ускоренного вступления.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз новых стран. По его словам, сейчас сообщество все больше превращается в военный альянс, который со временем может стать «сбродом оголтелых европейских паразитов».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

