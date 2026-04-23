Глава МИД Греции намекнул на вступление одной страны в ЕС в 2027 году

Глава МИД Греции намекнул на вступление одной страны в ЕС в 2027 году Глава МИД Греции Герапетритис: в ЕС может вступить одна страна в 2027 году

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис спрогнозировал, что как минимум одна страна может присоединиться к Европейскому союзу во второй половине 2027 года, когда Афины будут председательствовать в объединении, сообщает газета Politico. О каком именно государстве идет речь, дипломат не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза конкретной даты вступления страны в сообщество. По его словам, Киеву необходим конкретный перечень того, что необходимо для воплощения планов в жизнь.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме отверг альтернативы полноценному членству. Его реакция последовала после появления в СМИ информации о планах Германии и Франции предложить Киеву «символические бонусы» вместо ускоренного вступления.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз новых стран. По его словам, сейчас сообщество все больше превращается в военный альянс, который со временем может стать «сбродом оголтелых европейских паразитов».