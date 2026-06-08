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08 июня 2026 в 13:47

Врач назвала неочевидный признак проблем с печенью

Врач Бирюкова: тяга к сладкому может быть признаком проблем с печенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сильная тяга к сладкому может быть признаком проблем с печенью, рассказала «Газете.Ru» врач-нутрициолог, гастроэнтеролог, гепатолог и основательница клиники Светлана Бирюкова. Она отметила, что тяга может усиливаться вечером и сопровождаться резкими перепадами энергии.

Специалист объяснила, что дискомфорт после жирной еды также может говорить о нарушении работы желчевыводящей системы и печени. Она подчеркнула, что еще одним симптомом может быть хроническая усталость.

Бирюкова отметила, что нарушения в работе печени способны отражаться и на состоянии кожи: появляются зуд, сухость и раздражение даже при отсутствии очевидных внешних причин. По ее словам, это может быть связано с расстройством обмена желчных кислот.

Ранее нутрициолог Анна Слип рассказала, что модные детоксы и клизмы для очищения печени в лучшем случае бесполезны, а в худшем — могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации. По ее словам, программы, выводящие «грязь» из органа, науке неизвестны, а сам он является очень самодостаточным.

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