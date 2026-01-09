Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 09:01

Россия отомстила Киеву за атаку на резиденцию Путина ударом «Орешника»

Минобороны: ВС РФ ударили ракетой «Орешник» по критическим объектам на Украине

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник», заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все цели удара были достигнуты. Поражены в том числе объекты производства беспилотников, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что при попытке атаки на резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря ВСУ использовали 91 беспилотник. Силы ПВО успешно отразили налет, в числе сбитых БПЛА оказался «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом весом 6 кг.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после инцидента переговорная позиция России будет пересмотрена. Москва изменит требования к урегулированию конфликта, так как Киев, по его словам, окончательно перешел к политике государственного терроризма.

Украина
ВС РФ
ракета «Орешник»
Минобороны РФ
