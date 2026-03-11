Пезешкиан назвал США и Израиль зачинщиками войны и выдвинул условия мира

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети Х обозначил позицию Тегерана по поводу текущей эскалации. Он также заявил, что прекращение боевых действий невозможно без признания законных прав Ирана, выплаты репараций и предоставления твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем

Политик напрямую обвинил США и Израиль в развязывании боевых действий. Пезешкиан также напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным четко обозначил приверженность Тегерана миру в регионе.

Ранее политик указал, что атаки со стороны США и Израиля могут привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности. Пезешкиан призвал международное сообщество обратить внимание на причины, спровоцировавшие войну в регионе.

Позже профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен сообщил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.