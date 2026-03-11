Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 23:52

Пезешкиан назвал США и Израиль зачинщиками войны и выдвинул условия мира

Президент Пезешкиан потребовал от США выплаты репараций и гарантии мира

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети Х обозначил позицию Тегерана по поводу текущей эскалации. Он также заявил, что прекращение боевых действий невозможно без признания законных прав Ирана, выплаты репараций и предоставления твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем

Политик напрямую обвинил США и Израиль в развязывании боевых действий. Пезешкиан также напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным четко обозначил приверженность Тегерана миру в регионе.

Ранее политик указал, что атаки со стороны США и Израиля могут привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности. Пезешкиан призвал международное сообщество обратить внимание на причины, спровоцировавшие войну в регионе.

Позже профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен сообщил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

Иран
США
Израиль
Масуд Пезешкиан
