31 декабря 2025 в 13:02

Раскрыто, чем пытались ударить по резиденции Путина

МО: ВСУ атаковали резиденцию Путина дронами «Чаклун-В»

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года...»
ВСУ использовали БПЛА «Чаклун-В» с фугасной боевой частью массой 6 кг для атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, рассказал военнослужащий расчета ПВО. Дрон также имеет способность поражать людей осколками.

В результате анализа сбития украинских беспилотников была обнаружена одна из модификаций «Чаклун-В». Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом 6 кг. Она начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов, — сказал он.

Также стало известно, что беспилотники были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Большинство были уничтожены в приграничье и соседних областях. Согласно карте МО, 50 БПЛА сбиты в Брянской и Смоленской областях, а еще 41 — в Новгородской области.

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков уверен, что атака носила спланированный и эшелонированный характер. Он отметил, что об этом говорит построение удара, число задействованных в нем средств и направление.

