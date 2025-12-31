В МО раскрыли, откуда Киев запускал дроны для атаки на резиденцию Путина

Беспилотники для атаки на резиденцию президента России Владимира Путина были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей Украины, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков на брифинге. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны, воздушная атака с применением дронов самолетного типа была вскрыта около 19:20.

Около 19:20 28 декабря 2025 года подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины, — рассказал он.

Атака украинских дронов на резиденцию Путина, расположенной в Новгородской области, произошла в ночь на 29 декабря. ВСУ задействовали 91 БПЛА. Все они были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.

Минобороны также показало схему уничтожения дронов. Так, большинство украинских беспилотников, летевших в направлении резиденции, были уничтожены в приграничье и соседних областях. Согласно карте, 50 БПЛА сбиты в Брянской и Смоленской областях, а еще 41 — в Новгородской области.