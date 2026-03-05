Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники»: что известно, причины

Жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова скончалась в больнице, пишут СМИ. Что об этом известно, из-за чего умерла Мария Эдельвейс?

Что известно о смерти Эдельвейс

Как писал NEWS.ru, жена Аморалова скончалась 1 марта. СМИ называли причиной последствия почечной недостаточности. Эдельвейс было 44 года. Сам артист пока не прокомментировал эту информацию.

По сведениям источника, состояние Марии резко ухудшилось на фоне ее заболевания. Аморалов в экстренном порядке самостоятельно привез ее в больницу, однако врачи не смогли ей помочь. Другие подробности произошедшего неизвестны. Время и место похорон не сообщается.

Что известно об отношениях Аморалова и Эдельвейс

Аморалов и Эдельвейс познакомились в 2004 году в ночном клубе. Спустя время они снова встретились в том же месте и после этого начали встречаться.

«Я не гуляка на самом деле. Не кобель. И всегда таким был. Когда гастроли, меняются люди, хочется чего-то постоянного. Она поездила со мной годик, если не меньше. Выехала со мной в пару-тройку городов, поняла, насколько это сложно, поняла, что там нет джакузи, тачек и прочего. Мы познакомились в 2004 году. Это сейчас у артистов хорошие условия, комфортные самолеты, дорогие гостиницы, вкусная еда. Тогда было не так», — вспоминал певец.

Как рассказывала пара, их первая встреча затянулась до самого утра: они беседовали часами, катались по городу в пустом троллейбусе и устроили романтическую прогулку в Парке культуры. Вскоре после этого Сергей отправился на гастроли, но разлука лишь укрепила чувства, и после возвращения они решили жить вместе. В 2008 году Аморалов и Эдельвейс поженились.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Без нее было бы все по-другому, кардинально. 50% того, что сейчас со мной хорошего происходит, — это благодаря ей. Я понимаю людей, которые много раз разводятся, потому что не могут найти своего человека. Мне повезло, мы как пазлы совпали, я в 25 лет нашел ее и за все безумно благодарен», — заявил артист.

Чем известна группа «Отпетые мошенники»

Первый концерт «Отпетых мошенников» состоялся 8 декабря 1996 года в Череповце, а вскоре после этого был записан дебютный альбом. Затем последовали съемки клипов на песни «Я учусь танцевать» и «Всяко-разно», которые начали транслироваться на федеральных телеканалах — так о группе узнали во всей России. Женская аудитория была в восторге, особенно от Аморалова. В итоге они записали хиты, завоевав «Золотой Граммофон», и гастролировали не только по стране, но и за ее пределами.

Среди главных хитов группы выделяются песни «Девушки бывают разные» и «Люби меня, люби». В конце 2000-х выступлений «Отпетых мошенников» стало меньше, а известность спала. Альбом «Назло рекордам», который вышел в 2008 году, не повторил прошлого успеха коллектива.

Читайте также:

Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали

Блогеру Маркаряну вынесли приговор: какой срок ему дали, нацизм

«Дух Анкориджа» испаряется: детали переговоров по Украине, уступки России