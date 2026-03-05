Продюсер назвал две свободные ниши в российском шоу-бизнесе Продюсер Рудченко: на российской сцене почти нет эстрадников и рокеров

На российской сцене почти нет эстрадников и рокеров, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнителей такого типа, как певица Ирина Аллегрова или народный артист РСФСР Лев Лещенко, сейчас совсем «не слышно».

В российском шоу-бизнесе почти пустует ниша стандартной эстрады. Она просела на данный момент: все исполнители уходят в попсу или рэп. Артистов таких прототипов как, например, Аллегрова и Лещенко не слышно. Также очень мало на слуху музыкантов в русском роке. Среди них широкое распространение имеют известные в свое время группы «Сплин», «Би-2», «Король и шут», только стариков можно вспомнить. Я думаю, что эстрада и русский рок — те направления, которые сейчас на минималке, если брать в целом артистов в индустрии РФ, — высказался Рудченко.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали народный артист РФ Григорий Лепс, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группа «Тату». По его словам, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» мог зарабатывать до 100 млн рублей за свои выступления.