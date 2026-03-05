Лазаревой грозит семь лет тюрьмы

Прокурор обратился к мировому судье с ходатайством назначить телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) семь лет лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РЕН ТВ адвокат Леонид Соловьев. Обвинение также требует запретить ей администрировать сайты в течение четырех лет.

С учетом приговора военного суда запросили семь лет лишения свободы с запретом на четыре года администрировать сайты, — сказал он.

Таким образом, как пишет источник, прокурор обратился к мировому судье с просьбой увеличить на полгода срок наказания по делу об оправдании терроризма. По этому делу 7 октября 2025 года Лазарева заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что шоумену Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Комику вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

До этого стало известно, что бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили в двух преступлениях. Замоскворецкий суд в конце декабря 2025 года заочно арестовал его по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.