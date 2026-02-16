Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:29

Пятнадцати фигурантам дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненное

Прокурор попросил назначить 15 фигурантам дела о теракте в «Крокусе» пожизненное

Обвиняемые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Апелляционном корпусе Московского городского суда Обвиняемые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Апелляционном корпусе Московского городского суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить четверых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» к пожизненному заключению, сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье. Еще одиннадцати соучастникам преступления также запросили пожизненные сроки. Оставшимся четверым — от 19 до 22 лет колонии.

Прокурор просит военный суд назначить пожизненное лишение свободы <...> для четверых исполнителей теракта в «Крокусе»: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды. <...> Для 15 остальных фигурантов дела прокурор просит наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы, — сообщил адвокат.

Помимо исполнителей теракта, пожизненное заключение грозит фигурантам Умеджону Солиеву, Мустакиму Солиеву, Шахромджону Гадоеву, Зубайдулло Исмоилову, Хусейну Хамидову, Мухаммаду Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде, Назримаду Лутфуллои, Джумахону Курбонову, Хусену Медову, Джабраилу Аушеву. Алишеру Касимову попросили назначить 22 года 10 месяцев лишения свободы, Исроилу Исломову и его сыновьям Диловару и Аминчону Исломовым — по 19 лет 11 месяцев колонии строгого режима.

Ранее прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четырех исполнителей атаки, была полностью доказана. Защита настаивает на максимально суровом наказании для всех 19 фигурантов дела, которым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Атака унесла жизни 145 человек. Четверо нападавших хаотично стреляли из огнестрельного оружия по людям и в результате подожгли площадку. Подозреваемых задержали в Брянской области в 100 км от границы с Украиной.

