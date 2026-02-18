«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове

В 2019 году Саратов содрогнулся от новости о чудовищном преступлении. В гаражах было найдено тело девятилетней школьницы Елизаветы Киселевой. Тысячи местных жителей требовали выдать им убийцу, чтобы совершить над ним самосуд. Как живет семья погибшей девочки, где сейчас маньяк, что изменилось в городе после трагедии — в материале NEWS.ru.

Что случилось с девятилетней Лизой Киселевой

Девятилетняя Елизавета Киселева ушла из дома в школу в Кировском районе Саратова ранним утром 9 октября 2019 года, но так и не вернулась. Информацию о ее пропаже опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» во второй половине того же дня. Ночью в поисках приняли участие около 1000 добровольцев. Они опрашивали возможных очевидцев и расклеивали по району ориентировки. Были прочесаны пустыри и заброшенные строения. К волонтерам присоединились 48 сотрудников МЧС и 30 полицейских с собакой. Участникам поиска помогали местные жители.

10 октября число добровольцев выросло вдвое — до 2000 человек. Утром на следующий день был найден труп пропавшего ребенка. Вместе с этим сообщением была опубликована информация о поимке подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного жителя Михаила Туватина. По одной из версий, полиция задержала мужчину благодаря данным, полученным с видеорегистраторов.

Пои этом в саратовских правоохранительных органах сообщили, что Туватина опрашивали наряду с другими местными жителями, имеющими судимости по тяжким статьям. Мужчина сказал полиции, что ничего не знает о пропаже Киселевой, хотя жил в районе, который был весь обклеен листовками с ее фотографией. Кроме того, он вел себя нервно. После «обработки» Туватин сознался в убийстве и показал, где спрятал тело девочки — в гаражном массиве у саратовского аэропорта, который находится прямо в городской черте.

Когда подозреваемого привезли на место преступления для проведения следственных действий, полицейскую машину окружила разъяренная толпа, требующая выдать его для расправы.

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, во время допроса Фото: РИА Новости/СК РФ

Почему Туватин убил девятилетнюю Лизу Киселеву

Согласно показаниям Туватина, за несколько месяцев до убийства он приметил старый заброшенный гараж, поменял в нем замок и самовольно им завладел. 9 октября мимо проходила Киселева. По данным следствия, девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Туватин подумал, что имущество может принадлежать ее семье. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил ее.

СК сообщил, что ранее Туватин был судим за совершение ряда тяжких преступлений — изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. 24 августа 2020 года суд признал мужчину виновным в убийстве Киселевой и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Его осудили по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как в Саратове прощались с девятилетней Лизой Киселевой

Сотни жителей Саратова пришли на похороны Киселевой. Перед церемонией прощания в храме апостолов Петра и Павла прошел обряд отпевания. Люди заполнили двор церкви и тротуары вокруг. Здание не смогло вместить всех желающих. Люди пришли с букетами желтых тюльпанов, белых хризантем, красных роз и гвоздик.

После отпевания священнослужители разрешили всем желающим, группами по десять человек, почтить память покойного ребенка. Среди них были вице-губернатор региона Александр Стрелюхин, глава города Михаил Исаев и руководитель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

Траурное мероприятие продолжалось более двух часов. Граждане несли цветы, венки и мягкие игрушки, которые после церемонии погрузили в отдельный автомобиль (их было очень много) и отправили в кортеже с гробом. Девочку похоронили на Сторожевском кладбище.

Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходило отпевание убитой девятилетней Лизы Киселевой Фото: Филипп Кочетков / РИА Новости

Как сейчас живет семья убитой Лизы Киселевой

Семья Киселевых — мать Елена, ее муж Григорий и сын Тимофей — после смерти Лизы по-прежнему живут в Саратове. Они переехали в другую квартиру, рассказала NEWS.ru мама погибшей девочки. Она отметила, что выбрала жилье в непосредственной близости от школы, чтобы путь был безопасным. Если не получается забрать ребенка, можно наблюдать за ним из окна.

«Тимофей уже в третьем классе. Мы с мужем работаем. Когда с Лизой это случилось, я преподавала английский язык. Я тогда всех детей довела до логического завершения, но новых не стала набирать. Очень тяжело было с ними работать. Я сменила деятельность и стала заниматься грузоперевозками. Недавно в компании прошли очень серьезные увольнения, но я уже нашла новое место, недавно устроилась», — сказала Елена.

Женщина отметила, что даже спустя шесть лет после убийства ребенка ее боль не утихла. Елена, Григорий и Тимофей часто ездят на могилу к Лизе, проводят с ней время.

«Поражает, что количество детских могил растет. Каждый раз туда едешь с тяжелым сердцем — вдруг там опять новая?» — воскликнула Елена.

По ее словам, все члены семьи стараются абстрагироваться от трагедии, потому что иначе можно сойти с ума. Однако Елена с мужем очень сильно переживают каждый раз, когда в новостях сообщают о гибели очередного ребенка.

«Недавно в Петербурге произошла история с маленьким мальчиком, которого убили. В голове не укладывается. Каждый раз представляю, что чувствует мать в этот момент, и сама переживаю. Страшно. Как это победить, я не знаю, но нужно прикладывать какие-то усилия», — подчеркнула женщина.

Сотрудники Следственного комитета РФ во время осмотра гаража, где была убита девятилетняя девочка Фото: РИА Новости / СК РФ

Что изменилось в Саратове после убийства Лизы Киселевой

Елена до сих пор занимается общественной работой: ведет группу «Лизонька», созданную после трагедии, где общается с родителями-соседями. Она жалуется на то, что, несмотря на все обещания местных чиновников, в Саратове до сих пор не оборудовали безопасные подходы к школам.

«За шесть лет со дня трагедии произошли минимальные изменения. Многие школы города отремонтировали. Подозреваю, что была какая-то федеральная программа. Школа № 73, где училась Лиза, сейчас выглядит как новостройка, ее не узнать. Но если говорить о подходах к школам, то все осталось на том же уровне. Дети ходят теми же тропами, что и Лиза. Заасфальтировали только дорогу вдоль гаражей и заброшки», — сказала Елена.

NEWS.ru обратился за комментарием в мэрию Саратова, однако на момент публикации ответ не был получен.

Могут ли в России создать открытый реестр насильников и педофилов

В 2019 году Елена Киселева предложила создать открытый реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, в частности в отношении несовершеннолетних. Однако все застопорилось.

«Мы публиковали эту инициативу в интернете, много людей проголосовали „за“. Но, как оказалось, многие были против. Очень интересно, по какой причине. Мы же говорим непосредственно о маньяках и убийц детей. Эти личности должны быть на виду», — отметила Елена.

Идею о создании открытого реестра насильников и педофилов поддержала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с NEWS.ru она пообещала поднять соответствующий вопрос в рамках предстоящего отчета правительства перед депутатами о работе за 2025 год, который состоится 25 февраля.

«Если уж мы сочли возможным создать реестр неплательщиков алиментов, то почему бы не сделать реестр насильников и педофилов. В Минюсте, кстати, говорили, что любая публичность имеет хороший эффект воздействия на неплательщиков алиментов. Думаю, что новый реестр — это давно назревшая необходимость», — сказала она.

Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кроме того, депутат отметила, что какие бы жесткие предложения ни звучали в Госдуме насчет наказаний для педофилов и убийц детей, все они упираются в либеральное российское законодательство. По ее мнению, оно слишком гуманное в отношении преступников этой категории. Останина подчеркнула, что поддерживает идею введения смертной казни для людей, совершающих преступления против детей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов также поддержал инициативу о создании реестра насильников и педофилов. В беседе с NEWS.ru он обратил внимание на то, что за 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза. При этом доля рецидивов в таких правонарушениях доходит до 90%, отметил он.

«То есть раз вступив на эту дорожку, с нее уже не сойдешь. Наша фракция настаивает на ужесточении наказания для педофилов и маньяков вплоть до смертной казни. За насилие надо давать пожизненное, без шансов выйти на свободу», — сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что в апреле 2025 года он обращался в Следственный комитет РФ с предложением создать федеральный реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По его мнению, этот инструмент станет единой базой данных для МВД, СК и ФСИН, а также поможет им взаимодействовать в плане надзора и профилактики преступлений.

«Главное — реестр откроют для граждан, которые будут знать мерзавцев в лицо и проявлять бдительность. Создание открытых баз данных педофилов отвечает международной практике. Нам давно пора внедрять эту меру. Если правительство не готово к таким шагам, будем выходить с законодательной инициативой по созданию реестра. Пока наши предложения не поддерживаются. Когда растлители детей даже после рецидивов разгуливают на свободе, надо ужесточать контроль над ними», — добавил Миронов.

С одной стороны, создание реестра обоснованно, с другой он может быть опасен для тех, кто туда попадет, отметил в разговоре с NEWS.ru адвокат, экс-следователь Вадим Багатурия. По его словам, порядка 30% заявлений об изнасилованиях — это оговоры.

«То есть женщина преследует какую-то цель, как правило, корыстную, и пишет заявление, что мужчина ее якобы изнасиловал. Безусловно, в таких случаях не избежать судебно-следственных ошибок. В результате невиновные лица могут оказаться в списке сексуальных преступников. Вспомните дело Дианы Шурыгиной. Парень получил судимость. После введения такого реестра он на всю жизнь получит клеймо», — высказал мнение адвокат.

Михаил Туватин Фото: РИА Новости / СК РФ

Если реестр будет открытым, то велика вероятность того, что люди начнут устраивать самосуды над преступниками, заявил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, внесенные в список люди будут подвергаться разного рода преследованиям.

«Я считаю, что такой реестр надо заводить, но он должен быть закрытым. Он нужен для сотрудников правоохранительных органов. Иначе найдутся граждане с активной позицией, которые будут пытаться вершить самосуд», — сказал Карабанов.

Где отбывает срок убийца девятилетней девочки Михаил Туватин

Туватин, получивший пожизненный срок, отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. Адвокат Александра Бакшеева, представлявшая интересы семьи погибшей девочки, сообщила NEWS.ru, что после вынесения приговора его жизнью ни она, ни Киселевы не интересовались.

«Туватин может попробовать податься на УДО после 25 лет, но шансы, что он выйдет, крайне малы. Что касается вероятности его ухода на СВО, то, насколько мне известно, пожизненно осужденные не могут это сделать», — сказала Бакшеева.

После приговора Елена не подавала иск к Туватину о возмещении морального вреда, так что семья Киселевых не получила от него никаких выплат.

«С него взять нечего. Лишний раз нервы себе мотать смысла нет. Надеюсь, что он проведет всю оставшуюся жизнь в колонии», — сказала Елена.

NEWS.ru обратился за комментарием к адвокату Туватина, однако на момент публикации ответа так и не последовало.

