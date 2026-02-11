Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика

Люди во время похорон девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель

В Санкт-Петербурге похоронили девятилетнего Пашу, которого убил педофил. Люди, не знавшие семью ребенка, несли на кладбище цветы, игрушки и плакали. Как мальчика проводили в последний путь — в материале NEWS.ru.

Как прощались с девятилетним Пашей в Санкт-Петербурге

На Южном кладбище под Санкт-Петербургом похоронили девятилетнего Пашу. Проститься с мальчиком, убитым педофилом, смогли все желающие. Как передает корреспондент NEWS.ru, люди стали собираться у часовни задолго до назначенного времени. Администрация кладбища установила скамейки и обогреватели, чтобы можно было погреться.

Прощание проходило в полной тишине. На кладбище приехали волонтеры и водолазы, которые помогали искать ребенка. Всего собралось около ста человек. Знакомая семьи Мария рассказала журналистам, что родители очень любили мальчика. По ее словам, бабушка и мать делали все возможное для детей.

«Сейчас они очень тяжело переживают травлю в Сети. Все, что о них написали, неправда! Нельзя винить семью. Попробуйте себе представить, как тяжело родить столько детей. Я знаю, что на них обращали мало внимания. Например, мать не могла заполнить документы для школы и спрашивала в чате, как быть. Никто ей не помог», — сказала женщина.

Девушка Вера сказала корреспонденту NEWS.ru, что у нее разрывается сердце.

«Хочется лечь на гроб и обнять его. Если бы я могла отомстить этому ублюдку, мы бы его заставили страдать, как в аду», — отметила она.

Гроб с телом девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: Стрингер/NEWS.ru

По ее словам, идея линчевать педофила приходила не раз в голову ее знакомым, но она понимает что «эта мразь не стоит того, чтобы из-за него сидеть»

Гроб с мальчиком утопал в белых, красных и желтых цветах. Люди несли мягкие игрушки.

«Это трагедия для всех. Не должно быть такого! Виноват убийца, и никто иной. Я надеюсь, что в тюрьме его просто разорвут», — сказала журналистам жительница Санкт-Петербурга Елена, которая не скрывала слез.

Как произошло убийство девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге

По версии следствия, 30 января рядом с гипермаркетом на Таллинском шоссе мужчина посадил Пашу в свой автомобиль. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта, он напал на ребенка, говорилось в заявлении правоохранительных органов.

Задержанный — 38-летний уроженец ЛНР Петр Жилкин. Он проживал в деревне Яльгелево. В прошлом мужчина был женат, у него есть десятилетняя дочь.

По версии следствия, Жилкин предложил Паше интимную близость за деньги, ребенок отказался. «Тогда мальчик стал меня шантажировать тем, что расскажет всем, чем я увлекаюсь», — рассказал позже подозреваемый на допросе.

«Я ударил его по голове, и он умер», — заявил Жилкин следователям.

По версии следствия, после расправы он отвез тело мальчика в окрестности деревни, где жил, привязал к железной трубе и бросил в пруд. По предположению медиков, мужчина топил еще живого ребенка. При обыске в его компьютере обнаружили терабайты детского порно.

Люди во время похорон девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: NEWS.ru

В какой семье воспитывался девятилетний Паша

Со стороны могло показаться, что Паша воспитался в неблагополучной семье. По некоторым данным, он не ходил в школу и часто подрабатывал у ресторана быстрого питания, протирая фары автомобилей ради карманных денег.

Всего у его 33-летней матери было семеро детей. Самому младшему — шесть месяцев, старшему — двенадцать лет. По данным СМИ, родители не оформляли официальный брак, чтобы получать больше пособий.

«Мать мальчика Ксения полностью погружена в семью, она из кожи вон лезет ради детей», — заявили ее знакомые журналистам.

По их словам, мать Паши — веселый и открытый человек. Бабушка мальчика сообщила журналистам, что бросилась искать ребенка вместе с родителями в тот день, когда он не вернулся домой в назначенное время.

«Сейчас на нас обрушилась волна негатива», — сказала пожилая женщина.

Как похоронили девятилетнего Пашу в Санкт-Петербурге

Погребение сделали закрытым для всех. Деньги на похороны помогли собрать неравнодушные люди.

Мать мальчика попросила у него прощения. «Паша, прости меня, сынок», — сказала она. Женщина не находила себе места: плакала и ложилась на гроб. Отец целовал Пашу и гладил по голове.

Близкие похоронили ребенка и уехали в сопровождении полиции, чтобы никто за ними не следовал, сообщил корреспондент NEWS.ru.

Гроб с телом девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: Стрингер/NEWS.ru

По информации СУ СК России по Санкт-Петербургу, Жилкину было предъявлено обвинение в убийстве ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru отметил, что убийство несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным заключением.

Мужчину отправили в СИЗО «Кресты», где он сидит в одиночной камере. В ней есть только кровать, шкаф, туалет и полка под раковиной.

