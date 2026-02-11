Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:04

Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика

Люди во время похорон девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Люди во время похорон девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге похоронили девятилетнего Пашу, которого убил педофил. Люди, не знавшие семью ребенка, несли на кладбище цветы, игрушки и плакали. Как мальчика проводили в последний путь — в материале NEWS.ru.

Как прощались с девятилетним Пашей в Санкт-Петербурге

На Южном кладбище под Санкт-Петербургом похоронили девятилетнего Пашу. Проститься с мальчиком, убитым педофилом, смогли все желающие. Как передает корреспондент NEWS.ru, люди стали собираться у часовни задолго до назначенного времени. Администрация кладбища установила скамейки и обогреватели, чтобы можно было погреться.

Прощание проходило в полной тишине. На кладбище приехали волонтеры и водолазы, которые помогали искать ребенка. Всего собралось около ста человек. Знакомая семьи Мария рассказала журналистам, что родители очень любили мальчика. По ее словам, бабушка и мать делали все возможное для детей.

«Сейчас они очень тяжело переживают травлю в Сети. Все, что о них написали, неправда! Нельзя винить семью. Попробуйте себе представить, как тяжело родить столько детей. Я знаю, что на них обращали мало внимания. Например, мать не могла заполнить документы для школы и спрашивала в чате, как быть. Никто ей не помог», — сказала женщина.

Девушка Вера сказала корреспонденту NEWS.ru, что у нее разрывается сердце.

«Хочется лечь на гроб и обнять его. Если бы я могла отомстить этому ублюдку, мы бы его заставили страдать, как в аду», — отметила она.

Гроб с телом девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Гроб с телом девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: Стрингер/NEWS.ru

По ее словам, идея линчевать педофила приходила не раз в голову ее знакомым, но она понимает что «эта мразь не стоит того, чтобы из-за него сидеть»

Гроб с мальчиком утопал в белых, красных и желтых цветах. Люди несли мягкие игрушки.

«Это трагедия для всех. Не должно быть такого! Виноват убийца, и никто иной. Я надеюсь, что в тюрьме его просто разорвут», — сказала журналистам жительница Санкт-Петербурга Елена, которая не скрывала слез.

Как произошло убийство девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге

По версии следствия, 30 января рядом с гипермаркетом на Таллинском шоссе мужчина посадил Пашу в свой автомобиль. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта, он напал на ребенка, говорилось в заявлении правоохранительных органов.

Задержанный — 38-летний уроженец ЛНР Петр Жилкин. Он проживал в деревне Яльгелево. В прошлом мужчина был женат, у него есть десятилетняя дочь.

По версии следствия, Жилкин предложил Паше интимную близость за деньги, ребенок отказался. «Тогда мальчик стал меня шантажировать тем, что расскажет всем, чем я увлекаюсь», — рассказал позже подозреваемый на допросе.

«Я ударил его по голове, и он умер», — заявил Жилкин следователям.

По версии следствия, после расправы он отвез тело мальчика в окрестности деревни, где жил, привязал к железной трубе и бросил в пруд. По предположению медиков, мужчина топил еще живого ребенка. При обыске в его компьютере обнаружили терабайты детского порно.

Люди во время похорон девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Люди во время похорон девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: NEWS.ru

В какой семье воспитывался девятилетний Паша

Со стороны могло показаться, что Паша воспитался в неблагополучной семье. По некоторым данным, он не ходил в школу и часто подрабатывал у ресторана быстрого питания, протирая фары автомобилей ради карманных денег.

Всего у его 33-летней матери было семеро детей. Самому младшему — шесть месяцев, старшему — двенадцать лет. По данным СМИ, родители не оформляли официальный брак, чтобы получать больше пособий.

«Мать мальчика Ксения полностью погружена в семью, она из кожи вон лезет ради детей», — заявили ее знакомые журналистам.

По их словам, мать Паши — веселый и открытый человек. Бабушка мальчика сообщила журналистам, что бросилась искать ребенка вместе с родителями в тот день, когда он не вернулся домой в назначенное время.

«Сейчас на нас обрушилась волна негатива», — сказала пожилая женщина.

Как похоронили девятилетнего Пашу в Санкт-Петербурге

Погребение сделали закрытым для всех. Деньги на похороны помогли собрать неравнодушные люди.

Мать мальчика попросила у него прощения. «Паша, прости меня, сынок», — сказала она. Женщина не находила себе места: плакала и ложилась на гроб. Отец целовал Пашу и гладил по голове.

Близкие похоронили ребенка и уехали в сопровождении полиции, чтобы никто за ними не следовал, сообщил корреспондент NEWS.ru.

Гроб с телом девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Гроб с телом девятилетнего Паши, которого похитил и убил 38-летний мужчина-строитель Фото: Стрингер/NEWS.ru

По информации СУ СК России по Санкт-Петербургу, Жилкину было предъявлено обвинение в убийстве ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru отметил, что убийство несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным заключением.

Мужчину отправили в СИЗО «Кресты», где он сидит в одиночной камере. В ней есть только кровать, шкаф, туалет и полка под раковиной.

Читайте также:

В общей могиле: в Екатеринбурге похоронили двух детей и убившую их мать

Открытый гроб, слезы жены, извинения Эрнста: как прошли похороны Николаева

Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово

похороны
убийства
детоубийства
Ленинградская область
дети
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галкин, закрытие «6 кадров», бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам
Песков раскрыл планы Кремля на первое заседание Совета мира Трампа
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.