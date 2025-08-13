Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово

Народного артиста России Ивана Краско похоронили в среду, 13 августа, на кладбище в поселке Комарово в Санкт-Петербурге рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско. Как прошла церемония, кто на ней был, правда ли, что все бросили Краско в конце жизни и он был одинок ?

Как прошли похороны Краско

Церемония прощания с артистом состоялась в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской и закончилась бурными аплодисментами участников. В театре, где служил покойный, также раздались выкрики «Браво!». Под аплодисменты гроб с телом артиста вынесли из помещения, овации не прекращались более двух минут. По желанию самого Краско в последний путь он отправился в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта.

Проститься с Краско пришли его коллеги, родные и близкие. В частности, на церемонии были замечены актеры Юрий Кузнецов, Константин Анисимов и Анастасия Мельникова. Также проводить звезду фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» пришел его племянник, актер Дмитрий Яковлев. Он назвал покойного душой театра, отметив, что его неслучайно там называли «дядей Ваней».

Дмитрий также прокомментировал слухи о том, что под конец жизни Краско был всеми брошен.

«Тем, кто пишет, что его тут бросили, там бросили, — не верьте. Потому что ну как можно бросить такого человека? Его очень любили все дети. <…> Месяца три он жил [в своей квартире], рядом с ним постоянно были Федя и Ваня. <…> Они жили вместе с ним, в той же квартире, <…> ухаживали за ним», — рассказал Яковлев.

На церемонию прощания с Краско прибыла и экс-супруга артиста, художник по костюмам Наталья Вяль. Она вместе с сыновьями Иваном и Федором села рядом с гробом бывшего мужа.

Вяль сообщила NEWS.ru, что незадолго до смерти Краско отказывался от еды.

«Это все было сложно. Он столько времени отказывался от еды, пил по глотку. Что-то он там хотел безалкогольного пива, то есть он больше ничего не хотел. Это, конечно, было ожидаемо», — сказала Наталья.

Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Чечина на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Вяль с сыном на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Вяль на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Пашкова, Наталья Вяль с сыновьями Иваном и Федором на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Константин Анисимов на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актер Юрий Кузнецов на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Наталья Вяль (бывшая жена) на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Прощание с народным артистом России Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Мельникова на прощании назвала Краско незаменимым и не сдержала слез.

«Говорят, что незаменимых людей нет. Я теперь уже знаю точно, что такие есть. Нам остается только молиться, чтобы Господь сделал так, чтобы он упокоился. Спасибо большое, что позволил быть рядом. Я тебя очень люблю», — заявила артистка.

Как передает корреспондент NEWS.ru, на могиле Краско прозвучал один выстрел. Вероятно, стрельба была ритуальной, поскольку актер имел за плечами военный опыт — он был моряком и командовал десантным кораблем.

Информацию о ритуальном характере стрельбы также приводит «МК в Питере». Источник в правоохранительных органах пояснил изданию, что подобная практика имеет место в исключительных случаях. Соответствующие почести артисту воздали как бывшему военному и почетному гражданину Санкт-Петербурга.

От чего умер Краско

Краско скончался 9 августа на 95-м году жизни. В театре имени Комиссаржевской заявили, что актер умер после тяжелой и продолжительной болезни. Там не уточнили, от какой именно.

Telegram-канал SHOT писал, что Краско умер в больнице.

«У народного артиста РФ была обнаружена опухоль в районе желудка, врачи диагностировали онкологию. 31 июля ему резко стало хуже. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии. На днях актера перевели из реанимации в обычную палату, с ним круглосуточно находилась сиделка. В последние дни Иван Иванович отказывался от еды», — говорится в публикации.

Читайте также:

Когда разблокируют звонки в Telegram и WhatsApp: заявления Минцифры и РКН

Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз: кто родился, пять жен

Новая мобилизация? Что означает рассылка о воинском учете на «Госуслугах»