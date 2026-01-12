Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 05:16

Главе ФРС поступила угроза от Минюста США

Глава ФРС Пауэлл сообщил об угрозах уголовного обвинения со стороны Минюста США

Джером Пауэлл Джером Пауэлл Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл обвинил администрацию президента Дональда Трампа в беспрецедентном давлении, говорится в опубликованном на сайте регулятора заявлении. Поводом стало уведомление американского Минюста о возможных уголовных обвинениях в адрес самого Пауэлла.

По словам председателя ФРС, ведомство вручило регулятору повестки большого жюри. Формально это связано с его прошлогодними показаниями в конгрессе о проекте реконструкции зданий. Однако Пауэлл уверен, что расследование — лишь предлог. Реальная причина, по его мнению, в независимой денежно-кредитной политике ФРС, которая не потакает желаниям хозяина Белого дома.

Угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что будет служить интересам общества, а не следуя предпочтениям президента, — подчеркнул Пауэлл.

Ранее стало известно, что в США началась активная борьба за влияние на ключевые финансовые институты страны, в частности, за контроль над Федеральной резервной системой. Конфликт между Дональдом Трампом и его политическими противниками охватывает множество сфер, включая политику, экономику и право, убеждены эксперты. Исход этого противостояния может оказать значительное влияние на то, какие источники будут определять экономическое благосостояние в XXI веке.

