Разгневанный Трамп обозвал главу ФРС и пообещал его скорое увольнение Трамп назвал главу ФРС Пауэлла кретином и анонсировал его увольнение

В ходе выступления в Детройте президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из трансляции C-SPAN. Он не только использовал грубое оскорбление, но и пообещал добиться его скорой отставки.

Выступая перед участниками Детройтского экономического клуба, Трамп обрушился с нападками на Пауэлла, обвиняя его в сдерживании экономического роста США. Центральной темой речи стала политика ФРС в области процентных ставок. По словам Трампа, консервативно мыслящий глава американского регулятора умышленно их повышает и нивелирует отличные показатели растущей экономики.

Этот кретин скоро покинет свой пост, — сказал Трамп.

При этом формальные полномочия Пауэлла на посту главы ФРС действуют до мая 2026 года. В составе Совета управляющих он может оставаться до начала 2028 года.

Ранее появилась информация о начале активной борьбы за влияние на ключевые финансовые институты США, в частности за контроль над Федеральной резервной системой. Эксперты убеждены, что конфликт между Трампом и его политическими оппонентами затрагивает множество сфер, включая политику, экономику и право.