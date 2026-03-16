16 марта 2026 в 14:20

«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном

Политолог Дробницкий: войной с Ираном управляет не Трамп, а израильское лобби

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Войной в Иране на самом деле управляет израильское лобби, а не президент США Дональд Трамп, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, глава Белого дома, призывая союзников по НАТО оказать содействие в иранском вопросе, тем самым косвенно признал наличие серьезных проблем в регионе.

Когда Трамп говорит, что все в порядке с заливами, то ясное дело, что там все не очень хорошо. Ормузский пролив если не перекрыт, то остается опасным для судоходства. Это действительно большая проблема, как и то, что глава Белого дома возлагает на союзников некие обязательства, призывает участвовать в конфликте. На самом деле ситуация на Ближнем Востоке управляется не президентом США. 28 февраля это стало понятно, когда Трамп заявил, что чуть ли не выгнал Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — NEWS.ru) и настаивает на мире. Ликудовское лобби («Ликуд» — израильская правоцентристская национально-либеральная политическая партия. — NEWS.ru) своего добилось почти на 100%. Поэтому что скажет Трамп — это, в общем, не особенно уже важно. Ситуацией управляет точно не он, — пояснил Дробницкий.

Ранее в западных дипломатических источниках сообщили, что европейские страны разошлись во мнениях, как следует реагировать на военную операцию США в Иране. По информации американских журналистов, часть государств выступает за необходимость напомнить о соблюдении норм международного права, тогда как другие опасаются портить отношения с Трампом.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
