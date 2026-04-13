13 апреля 2026 в 14:51

Раскрыта новая цель Израиля после Ирана

Фидан: после Ирана Израиль может напасть на Турцию

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press
После действий Израиля в отношении Ирана премьер-министр Биньямин Нетаньяху может направить военную машину своей страны против Турции, заявил глава министерства иностранных дел республики Хакан Фидан. По его словам, которые передает Tasnim, Иран, в свою очередь, искренне «стремится к прекращению огня и осознает его необходимость».

После Ирана Израиль не может жить без врага. Мы видим, что [Нетаньяху] стремится объявить Турцию новым врагом, — сказал дипломат.

Ранее израильский МИД вызвал временную поверенную Испании для выговора из-за сожжения чучела премьера Нетаньяху в Малаге. Ведомство расценило инцидент как проявление антисемитской ненависти, ставшей результатом подстрекательств испанского правительства, и отметило молчание Мадрида.

До этого замполитсовета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал абсурдными заявления Украины о готовности помогать США и Израилю в противостоянии с Ираном. Он подчеркнул, что Киев не способен защитить даже собственный суверенитет, и выразил поддержку России в украинском конфликте.

Биньямин Нетаньяху
Турция
Израиль
Иран
