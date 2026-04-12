Израиль переключился на испанцев после сожжения чучела Нетаньяху

Израиль вызвал испанского дипломата из-за сожжения чучела Нетаньяху в Малаге

Министерство иностранных дел Израиля вызвало временную поверенную в делах Испании в Тель-Авиве Франсиску Педрос Карретеро после сожжения чучела премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в испанской провинции Малага, говорится в сообщении ведомства в соцсети X. По данным МИД, дипломату объявили официальный выговор от израильских властей.

Временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора. <…> Ужасающая антисемитская ненависть <…> [стала] прямым результатом систематического подстрекательства со стороны правительства [Испании], — сказано в заявлении.

МИД Израиль обратил внимание, что Мадрид храинит молчание на фоне инцидента. В ответ Министерство иностранных дел Испании заявило, что местные власти привержены борьбе с любыми формами ненависти и дискриминации.

Ранее сообщалось, что в испанском Эль-Бурго участники протестной акции сожгли чучело Биньямина Нетаньяху. Инцидент произошел на фоне резкой критики испанскими властями действий ЦАХАЛ в Ливане и последовавших за этим угроз со стороны израильского лидера.

Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

