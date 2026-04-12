Израиль переключился на испанцев после сожжения чучела Нетаньяху Израиль вызвал испанского дипломата из-за сожжения чучела Нетаньяху в Малаге

Министерство иностранных дел Израиля вызвало временную поверенную в делах Испании в Тель-Авиве Франсиску Педрос Карретеро после сожжения чучела премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в испанской провинции Малага, говорится в сообщении ведомства в соцсети X. По данным МИД, дипломату объявили официальный выговор от израильских властей.

Временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора. <…> Ужасающая антисемитская ненависть <…> [стала] прямым результатом систематического подстрекательства со стороны правительства [Испании], — сказано в заявлении.

МИД Израиль обратил внимание, что Мадрид храинит молчание на фоне инцидента. В ответ Министерство иностранных дел Испании заявило, что местные власти привержены борьбе с любыми формами ненависти и дискриминации.

Ранее сообщалось, что в испанском Эль-Бурго участники протестной акции сожгли чучело Биньямина Нетаньяху. Инцидент произошел на фоне резкой критики испанскими властями действий ЦАХАЛ в Ливане и последовавших за этим угроз со стороны израильского лидера.