Подросток сжег Новый завет, пнул его и унизил верующих Подросток предстанет перед судом за сожжение Нового завета в Новосибирске

Подросток из Новосибирска предстанет перед судом за сожжение Нового завета, сообщила пресс-служба региональных судов общей юрисдикции. По версии следствия, 17-летний школьник снял все на видео и опубликовал в Telegram-канале. Против юноши возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Юноша, держа в руках книгу Новый завет, представляющую собой составную часть Библии, используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении данной книги, а так же лиц, исповедующих христианство и иудаизм, — сказано в сообщении.

После поджога подросток бросил книгу на землю и пнул. По мнению правоохранителей, из-за публикации в Telegram ролик стал доступен неограниченному кругу лиц. Комментарии пользователей были негативными.

Ранее у посольства Турции в Лондоне мужчина поджег Коран. Прохожий выхватил у него горящую книгу, избил поджигателя, повалил на землю и попытался ударить ножом. Сам мужчина заявил, что акцией выразил протест против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в превращении страны в «базу радикальных исламистов».