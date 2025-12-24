Молодежный хор Череповецкой епархии выступил в Италии

Молодежный хор Череповецкой епархии в день памяти святителя Николая Чудотворца принял участие в Божественной литургии и дал концерт в папской базилике, в которой покоятся мощи святого. Компания «ФосАгро» в свою очередь помогла организовать это выступление музыкального коллектива.

Под сводами древнего храма праздничное богослужение возглавил епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий, который напомнил прихожанам, что Николай Чудотворец почитается в христианстве как символ милосердия, заступничества и скорой помощи в бедах. Такое почитание святого объединяет духовные каноны православия и католичества, а также богослужебную традицию и народную любовь, в которой образ Николая Чудотворца занял почти семейное, особое место.

Паломничество — это духовное путешествие, которое приносит верующему человеку огромную пользу и является источником вдохновения. Эта паломническая поездка и сегодняшняя молитва в святом месте, в самом сердце итальянского города Бари, который на протяжении многих веков притягивает верующих со всего мира, для нас больше чем просто путешествие. Это и искреннее выражение нашей любви к святителю Николаю, это и выражение нашей веры и надежды на его заступничество и скорую помощь, — рассказал епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий.

Фото: Череповецкая епархия Вологодской митрополии Русской Православной Церкви Московского патриархата

В этот праздничный день тысячи верующих из разных стран Европы, в том числе множество россиян, проживающих за рубежом, прибыли, чтобы поклониться христианской святыне. Верующие под аккомпанемент хрустальных голосов молодежного хора Череповецкой епархии вознесли свои молитвы к Богу.

В состав музыкального коллектива вошли студенты и преподаватели Череповецкого училища искусств, а также молодые прихожане храмов Череповецкой епархии. В папской базилике святителя Николая Чудотворца вечером в день выступления они представили итальянской публике новую концертную программу «Утверди, Боже!», которая объединяет духовные и русские хоровые произведения.

Выступление нашего хора в базилике святителя Николая в Бари — это не просто концерт, а еще один кирпичик в укрепление многовекового культурного диалога между Россией и Италией. Наша творческая миссия стала тем самым мостом, который объединяет сердца людей через великую силу музыки и богословия. Все ребята чувствуют эту ответственность и благодарны за возможность подарить свое творчество через музыку, — прокомментировала состоявшееся мероприятие директор Череповецкого училища искусств и художественных ремесел имени В. В. Верещагина Светлана Боброва.

Фото: Череповецкая епархия Вологодской митрополии Русской Православной Церкви Московского патриархата

Для гостей прозвучали величественные богослужебные песнопения, а также хоровые версии любимых народных песен. В их числе были такие песни, как «Ах, ты степь широкая», «Конь», «Полюшко-поле», «Малиновый звон», «Смуглянка» и другие известные русские произведения.

Я живу в Италии практически тридцать лет. Прекрасные известия о выступлении молодежного хора распространились среди русскоязычного сообщества нашего города задолго до сегодняшнего дня. Родная музыка затронула во мне самые тонкие струнки души. Здесь, в Италии, мы слышим очень много разной музыки, но хор такого уровня — это большая редкость. Великая благодарность регенту и всем музыкантам за это наслаждение. Дай Бог, чтобы мы снова увидели молодежный хор из Череповца в этом святом месте, — поделилась пережитыми эмоциями от концерта жительница города Бари, искусствовед Светлана Кузьменко.

Пришедшие в этот волшебный вечер зрители, чтобы послушать юных солистов из Череповца, отметили крайне высокий уровень исполнительского мастерства всех участников коллектива, а также любовь к Богу и родной земле, которой пропитан весь репертуар музыкантов.

Фото: Череповецкая епархия Вологодской митрополии Русской Православной Церкви Московского патриархата

Поддержка духовных ценностей и вековых традиций православия — важнейшая часть социальной миссии «ФосАгро». Ранее наша компания регулярно организовывала для своих работников паломнические туры к христианским святыням города Бари. Я очень рад, что, несмотря на все объективные трудности, эта добрая традиция постепенно восстанавливается, с каждым годом расширяя свои масштабы. В канун новогодних и рождественских праздников юные солисты молодежного хора привезли в Череповец частичку благодати святителя Николая, помогая стирать границы между государствами с помощью доброты, музыки и вечных христианских ценностей, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

Поездка молодежного хора Череповецкой епархии в Италию прошла под эгидой проекта Министерства культуры Российской Федерации «Культурная миссия в Италии» при содействии компании «ФосАгро» и Центра кинофестивалей и международных программ.

