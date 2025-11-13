Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:08

«ФосАгро» в Самаре представила программу развития массового детского спорта

Фото: Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

На XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» компания «ФосАгро» представила программу развития детского спорта «Детям России — образование, здоровье, духовность (ДРОЗД)».

ДРОЗД — это ключевой социальный проект Группы «ФосАгро», являющейся флагманом отечественной отрасли минеральных удобрений. Его цель — воспитание образованного, интеллектуально, духовно и физически развитого подрастающего поколения. В регионах присутствия компании сейчас действуют 84 секции по 31 виду спорта, работают творческие студии и классы допобразования, в которых занимаются более 8,5 тыс. детей. За более чем 20-летнюю историю школу ДРОЗД прошли более 100 тыс. человек. Каждый год в мероприятиях проекта участвуют более 60 тыс. детей. Инвестиции «ФосАгро» в проект превысили 2,5 млрд рублей.

Руководство и воспитанники программы приняли активное участие в работе Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Состоялись подписания соглашений о развитии сотрудничества между автономной некоммерческой организацией ДРОЗД, министерствами спорта Мурманской и Вологодской областей, федерациями шахмат, дзюдо, слепых футболистов, воздухоплавательного спорта, лыжных гонок и городошного спорта. Гостями стенда, презентующего программу, стали тысячи участников форума, а также воспитанники ДРОЗД. Дети встретились с легендарным путешественником Федором Конюховым, задали ему вопросы и получили памятные сувениры с его автографом.

Уже много лет я дружу с движением ДРОЗД. Каждый раз, когда я приезжаю в Череповец, Кировск, Балаково или Волхов, вижу: у ребят горят глаза, они с радостью ходят на занятия и тренировки, которые уже стали неотъемлемой частью их жизни. Это значит, что те ценности и идеалы, которые движение ДРОЗД несет молодежи, крайне ею востребованы. Комплексный подход — развивать одновременно ум, душу и силу — работает, — сказал Конюхов.

Фото: Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Одним из главных событий деловой программы форума стала панельная сессия «Спортивное воспитание. Как спорт участвует в формировании личности». Она прошла под эгидой ДРОЗД и собрала экспертов и спортсменов. Участие в ней приняли олимпийские чемпионы Александр Карелин, Светлана Хоркина, Александр Легков, Владлена Бобровникова и Федор Конюхов. Своим мнением о важности спорта в воспитании молодого поколения поделились президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Во вступительном слове модератор панельной сессии ведущая телеканала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева обозначила, что важнейшей задачей, поставленной президентом России, является обеспечение доступности для детей занятий спортом.

Ее социальную значимость трудно переоценить: спорт — это не только основа здорового образа жизни, но и мощнейший инструмент воспитания характера, силы воли и жизненных принципов, ключ к формированию гармонично развитой личности ребенка, — отметила Гаджиева.

Руководитель ДРОЗД Ренат Лайшев отметил, что в основе программы лежат методики «Самбо-70», объединяющие общеобразовательную и спортивную составляющие. Разработанные совместно с ведущими научно-педагогическими центрами страны предложения были одобрены профильными министерствами и ведомствами.

Лайшев добавил, что каждый ребенок должен иметь возможность заниматься спортом, осознавая, что здоровый образ жизни необходим для достижения успеха. Особое внимание ДРОЗД уделяет работе с детьми с ограниченными возможностями.

С 2020 года в рамках ДРОЗД для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью также реализуется проект «ГТО без границ», поддержанный Фондом президентских грантов, — подчеркнул Лайшев.

Фото: Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Сенатор РФ, трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Герой России Александр Карелин отметил высокую востребованность секций по борьбе в небольших городах и селах, поделившись опытом посещения села Быков Отрог, где в рамках программы «ДРОЗД-село» открыт Центр греко-римской борьбы.

Когда я разговариваю с наставниками, которые тренируют в деревнях, я спрашиваю их, понимают ли они, что их залы являются центром местной жизни. В Быкове Отроге 600 детей из всех близлежащих сел занимаются спортом, совершенно бесплатно! Там созданы отличные условия для тренировок, есть вся необходимая современная инфраструктура как в помещении, так и на открытом воздухе. Ребят в буквальном смысле вытащили с улицы. Если бы не было проекта ДРОЗД, мы бы их просто не увидели, — сказал Александр Карелин.

Рахлин тем временем отметил, что воспитание спортом очень важно для детей. Он уточнил, что подлинной задачей спортивного наставника является не подготовка чемпионов, а воспитание победителей.

Воспитание спортом — это воспитание коллективом, поражениями и победами. Причем справиться с успехом, достойно его нести, нести его не однократно, а долго — это могут вообще единицы. И кто такой победитель? Победителями могут стать тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы человек. Ты преодолел свою лень, встал с кровати, пошел заниматься. Ты преодолел свои страхи, ты преодолел свои комплексы, вышел на борцовский ковер, на татами, на гимнастическую дорожку, плавательную дорожку — ты уже победил. И поэтому воспитание победителей может быть даже более важно, чем подготовка чемпионов, — подчеркнул Рахлин.

