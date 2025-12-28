Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 21:38

Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования

Ушаков: для прекращения боевых действий от Украины нужно решение по Донбассу

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Для окончательного прекращения боевых действий на Украине от Киева потребуется принять политическое решение, которое касается Донбасса, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Оно должно совпадать с руслом работы, проводимой по российско-американскому каналу.

Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая,сказал Ушаков.

Ранее Ушаков указал, что президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Белого дома Дональда Трампа продолжить работу по украинскому урегулированию в двух рабочих группах. Одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

Кроме того, помощник российского лидера отметил, что Путин и Трамп придерживаются схожих взглядов на предложение о временном прекращении огня на Украине. По мнению лидеров, такой шаг лишь затянет конфликт и чреват возобновлением боевых действий.

Телефонный разговор Путина и Трампа организовали по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и пути его разрешения. Беседа длилась полтора часа и завершилась договоренностью о новом контакте после американо-украинских переговоров.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал примерные сроки окончания конфликта на Украине
Трамп: и Путин, и Зеленский хотят мира
Умер экс-гендиректор IBM
Стало известно о массовом убийстве в Суринаме
Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования
Федеральную трассу в российском регионе закрыли из-за плохой погоды
«Паника»: Дмитриев описал реакцию сторонников конфликта на Украине
Трамп заговорил о «впечатляющих перспективах» после окончания конфликта
Трамп в разговоре с Путиным назвал самый трудный для него вызов
Готова ли Россия к эпидемии опаснее ковида? В Роспотребнадзоре дали ответ
Стало известно, кто инициировал разговор Путина и Трампа
В Кремле рассказали, с чем согласился Путин в разговоре с Трампом
Ушаков раскрыл, в чем схожи мнения Путина и Трампа
Разговор Путина и Трампа начался с обмена поздравлениями
Гордон спел «Серенаду трубадура» для 23-летней жены
Бои за Купянск 28 декабря: что происходит сегодня, крах ВСУ, смерть нациста
В Сети появились кадры авиакатастрофы с двумя вертолетами в США
В США два вертолета столкнулись друг с другом над городом
Ученые обнаружили новое мощное свойство витамина C
Главный театр ДНР получил приглашение на гастроли в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.