Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования

Для окончательного прекращения боевых действий на Украине от Киева потребуется принять политическое решение, которое касается Донбасса, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Оно должно совпадать с руслом работы, проводимой по российско-американскому каналу.
Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая, — сказал Ушаков.
Ранее Ушаков указал, что президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Белого дома Дональда Трампа продолжить работу по украинскому урегулированию в двух рабочих группах. Одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.
Кроме того, помощник российского лидера отметил, что Путин и Трамп придерживаются схожих взглядов на предложение о временном прекращении огня на Украине. По мнению лидеров, такой шаг лишь затянет конфликт и чреват возобновлением боевых действий.
Телефонный разговор Путина и Трампа организовали по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и пути его разрешения. Беседа длилась полтора часа и завершилась договоренностью о новом контакте после американо-украинских переговоров.