«Паника»: Дмитриев описал реакцию сторонников конфликта на Украине Дмитриев: сторонники конфликта запаниковали после разговора Путина и Трампа

Сторонники конфликта начали паниковать после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на своей странице в Х. Переговоры лидеров состоялись 28 декабря.

После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники конфликта впали в полную панику, — написал он.

Ранее сегодня, 28 декабря, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным упомянул о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с РФ в случае завершения конфликта на Украине. По словам американского лидера, прекращение боевых действий откроет возможности для экономического взаимодействия не только с Москвой, но и с Киевом.

До этого Ушаков заявил, что телефонную беседу двух лидеров организовали по инициативе американской стороны. По его словам, президенты обсудили украинский конфликт и пути его разрешения. Беседа длилась полтора часа и завершилась договоренностью о новом контакте после американо-украинских переговоров.