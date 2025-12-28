Умер экс-гендиректор IBM

Ушел из жизни экс-гендиректор американской технологической корпорации IBM Луис Герстнер, сообщил председатель совета директоров и гендиректор IBM Арвинд Кришна. Топ-менеджеру, реорганизовавшему компанию в период кризиса, было 83 года.

Я с прискорбием сообщаю, что вчера (27 декабря – NEWS.ru) скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год, — говорится в сообщении.

В послании говорится, что Герстнер возглавил корпорацию в сложный период ее развития, когда активно обсуждался вопрос целесообразности дальнейшего функционирования IBM как единой структуры. Благодаря его руководству произошли существенные преобразования: совещания приобрели четкость и конструктивность, управленческие решения основывались исключительно на объективных фактах, а новые разработки начали оцениваться исключительно с точки зрения пользы для потребителей.

Ранее на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.