28 декабря 2025 в 21:42

Стало известно о массовом убийстве в Суринаме

В Суринаме мужчину подозревают в убийстве девяти человек

В столице Суринама, Парамарибо, мужчину подозревают в убийстве девяти человек, включая пятерых детей, сообщает Agence France-Presse. Еще два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Преступление произошло в восточной части города.

В ночь с 27 на 28 декабря мужчина убил четверых взрослых и пятерых детей с помощью острого предмета. Еще один ребенок и один взрослый серьезно пострадали, — говорится в публикации.

По данным правоохранительных органов, после нападения подозреваемый попытался скрыться. Полиция открыла по нему огонь, мужчина был ранен и задержан.

Ранее в Перми подростка приговорили к девяти годам колонии за убийство дяди и бабушки. Как установило следствие, 16-летний юноша находился в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленник совершил преступление из личной неприязни: он нанес родственникам несколько смертельных ударов ножом.

До этого в психиатрической больнице Волгоградской области пациент зарезал санитара и сбежал вместе с другим больным. Спустя время нападавшего задержали правоохранители. По факту убийства возбудили уголовное дело.

