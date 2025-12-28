В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре В Чапаевске возбудили дело после гибели восьмилетней девочки во время пожара

В Чапаевске Самарской области следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме, в результате которого погибла восьмилетняя девочка, сообщили в региональном Следственном управлении СК России. Инцидент произошел вечером 27 декабря на улице Суворова. Площадь горевшего дома составила 70 квадратных метров. Всего пострадали три человека.

В ночь с 27 на 28 декабря в частном жилом доме, расположенном в Чапаевске, произошел пожар, в результате которого погибла восьмилетняя девочка. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Следователи также осмотрели место происшествия и назначили первоначальные судебные экспертизы.

