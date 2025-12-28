Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:09

В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре

В Чапаевске возбудили дело после гибели восьмилетней девочки во время пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Чапаевске Самарской области следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме, в результате которого погибла восьмилетняя девочка, сообщили в региональном Следственном управлении СК России. Инцидент произошел вечером 27 декабря на улице Суворова. Площадь горевшего дома составила 70 квадратных метров. Всего пострадали три человека.

В ночь с 27 на 28 декабря в частном жилом доме, расположенном в Чапаевске, произошел пожар, в результате которого погибла восьмилетняя девочка. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Следователи также осмотрели место происшествия и назначили первоначальные судебные экспертизы.

Ранее в Тулуне произошел пожар в квартире, в которой находились дети без присмотра взрослых. В результате погиб двухлетний мальчик, а трое детей от двух до восьми лет получили травмы и были госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

пожары
Самарская область
дети
Следственный комитет
уголовные дела
