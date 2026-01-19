США и Калифорния встретятся в суде из-за яиц Белый дом и Калифорния устроят встречу в суде 23 февраля по делу о ценах на яйца

Представители администрации США и властей Калифорнии встретятся в суде для рассмотрения дела по существу в рамках спора, напрямую влияющего на цены на яйца по всей стране, выяснило РИА Новости. Уточняется, что встреча назначена на 23 февраля.

Речь идет о том, что один из законов Калифорнии заставляет фермеров тратить крупные суммы на увеличение курятников, что сильно повышает себестоимость яиц и нагнетает инфляцию. Президент США Дональд Трамп летом 2025 года подал на штат в суд. Организации Center for a Humane Economy и Animal Wellness Action, а также Ассоциация производителей яиц Калифорнии в ответ выдвинули свои аргументы.

Ранее Федеральные власти США приступили к расследованию фактов мошенничества в штате Калифорния. Власти штата под руководством Гэвина Ньюсома тем временем инициировали более 50 судебных исков против политики Белого дома. Трамп же открыто назвал администрацию Ньюсома крайне коррумпированной и сравнил ее с правительством Миннесоты. Там федеральные агенты ранее выявили схему, в ходе которой сомалийские мигранты похитили более $1 млрд (78 млрд рублей) у налогоплательщиков.

До этого членов Демократической партии США призвали инициировать импичмент Трампа из-за операции в Венесуэле. Предложение выдвинула конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни. Она обратила внимание конгрессменов на то, что хозяин Белого дома действовал без соответствующей санкции.