Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:15

Демократов призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле

Конгрессвумен Делэйни призвала к импичменту Трампа из-за операции в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Демократическая партия США должна инициировать импичмент президента США Дональда Трампа из-за операции в Венесуэле, следует из заявления конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни на ее сайте. Она обратила внимание, что хозяин Белого дома действовал без соответствующей санкции.

Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов, — отметила она.

До этого канадский политолог Иван Качановский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать следующей целью Трампа после венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Эксперт отметил, что пока глава киевского режима не осознает серьезности ситуации.

Ранее сообщалось, что президент США не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний (речь идет о ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips) о планах по свержению венесуэльского лидера. В частности, как указал источник, близкий к ситуации, в связи с последними событиями интерес к Венесуэле резко вырос с нуля до 99%.

Венесуэла
импичменты
Дональд Трамп
демократы
