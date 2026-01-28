Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:41

«Сложная процедура»: раскрыто, грозит ли импичмент Трампу

Политолог Ордуханян: Трампу не грозит импичмент

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Главе Белого дома Дональду Трампу не грозит импичмент, заявил «Ридусу» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он отметил, что это не более чем слухи.

Это сложная процедура, требующая как минимум двух третей голосов в сенате. Противники Трампа вряд ли получат такую поддержку, даже если демократы выиграют выборы. Что касается заявлений Трампа об импичменте, то он делает это, чтобы мобилизовать сторонников в преддверии избирательной гонки, — рассказал Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что грядущие выборы также побудят его активно критиковать оппонентов. По его словам, разговоры об импичменте не более чем «семейные дрязги».

Ранее сообщалось, что бывший конгрессмен США Мэтт Гетц предсказал «настоящую бойню» на промежуточных выборах 2026 года в конгресс. По его мнению, демократы успешно используют ненависть к президенту США Дональду Трампу как объединяющий принцип, и это станет решающим фактором в предстоящей избирательной компании.

