23 декабря 2025 в 05:24

«Настоящая бойня»: в США рассказали о грядущих выборах в конгресс

Мэтт Гетц Мэтт Гетц Фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/Global Look Press
Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц предсказал «настоящую бойню» на промежуточных выборах 2026 года в конгресс. По его мнению, которое опубликовано на YouTube канале американского журналиста Такера Карлсона, демократы успешно используют ненависть к президенту США Дональду Трампу, как объединяющий принцип и это станет решающим фактором в предстоящей избирательной компании.

Думаю, что на промежуточных выборах нас ждет настоящая бойня. Тому есть несколько причин, главная из которых — это исторический опыт, — сказал Гетц.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил NEWS.ru, что импичмент Дональда Трампа в 2026 году возможен, но маловероятен. По словам политолога, процедура станет реальной только в случае потери республиканцами контроля в конгрессе после промежуточных выборов.

До этого президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.

