22 декабря 2025 в 17:10

Стало известно, грозит ли Трампу импичмент в 2026 году

Политолог Кортунов назвал импичмент Трампа возможным, но маловероятным сценарием

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Импичмент президента США Дональда Трампа в 2026 году возможен, но маловероятен, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам политолога, процедура станет реальной только в случае потери республиканцами контроля в конгрессе после промежуточных выборов.

В Соединенных Штатах сложилась не очень хорошая традиция, когда предпринимаются попытки объявить импичмент практически каждому президенту. Существуют разные основания для того, чтобы запустить такую процедуру, но мы видим, что от этого никто не застрахован — ни демократы, ни республиканцы. В 2026 году в США пройдут промежуточные выборы, следовательно, в теории и Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в конгрессе, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что для успешного проведения импичмента критически важен партийный контроль демократов над Конгрессом США. По словам политолога, процедура зависит от разных переменных, например от состояния американской экономики и от того, удастся ли главе Белого дома избежать втягивания страны в новый военный конфликт.

Ранее палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки.

